Adana'ya uluslararası tenis akademisi





ADANA (AA) - Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), İtalyan Vavassori Tenis Akademisi iş birliğiyle kente ilk uluslararası tenis akademisini kazandıracak.

ATDSK'dan yapılan açıklamada, kentte uluslararası tenis akademisi kurulması için ATDSK ve İtalyan Vavassori Tenis Akademisi arasında ortaklık sağlandığı kaydedildi.

Adana ile Milano hattında yapılan iş birliğiyle başarılı tenisçilerin yetiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.





- İtalyan heyet Adana'ya gelerek incelemelerde bulundu





İş birliği kapsamında İtalyan akademisinin yöneticisi Renato Vavassori ve başantrenör Mauro Pezzi'nin Adana'ya davet edildiği, ATDSK'da 5-16 yaştaki tüm sporcuların antrenmanlarını inceleyen İtalyan heyetinin, tenisçilerle birebir antrenman yaptığı aktarıldı.

Kulüp antrenörleriyle de toplantı gerçekleştiren heyetin, antrenörler ve kulüp yönetimiyle uluslararası seviyede tenisçiler yetiştirmek için önerilerini paylaştığı ifade edildi. Üç günlük programın ardından ülkelerine dönen İtalyan heyetin, izlenimlerini raporlaştırıp ATDSK yönetimiyle paylaşacağı ve görüşmelerin ardından projenin hayata geçirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, minimum 3 yıllık uluslararası akademi projesiyle tenisi teknik olarak daha iyi seviyelere çıkarmayı ve dünya çapında ilerleme sağlayarak çok iyi sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kulübün fiziki şartlarının iyi olduğunu ve en iyi şekilde tenisçilerin yetiştirileceğini aktaran Keskin, ''Tenis eğitiminde kaliteyi bulmak için yönümüzü Avrupa'ya, dünya tenisine çevirdik. Çok iddialı bu projenin altından kalkacak yapıya sahibiz. Bu proje hayat bulduktan sonra Adana'dan dünya çapında tenisçiler çıkaracak, kentimiz ve ülkemizin tanıtımına da katkı sağlamış olacağız.'' ifadelerini kullandı.