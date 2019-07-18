Adana’ya şehit ateşi düştü Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Bölgesi’nde bir hafta önce bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü şehit oldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Bölgesi’nde bir hafta önce bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü şehit oldu.

Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitimini tamamladıktan sonra 9 Temmuz 2017 tarihinde göreve başlayan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü (24) Dağlıca Bölgesinde icra edilen terörle mücadele operasyonu esnasında 11 Temmuz 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden araziye yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda ağır yaralandı.

Sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam ederken 17 Temmuz Çarşamba günü şehit olan Soner Gökçü’nün merkez Yüreğir ilçesindeki ailesine askeri yetkililer tarafından acı haber verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.