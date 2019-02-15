Adana’ya kokain getiren uzman çavuş tutuklandı

Adana polisi durduğu bir otomobilde 1 kilo kokain ele geçirirken 1’i uzman çavuş 6 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi D-400 karayolunda seyreden ve bir otomobilde uyuşturucu sevk edildiği istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine polis karayolunda önlem aldı. Polis şüpheli otomobili durdurup yaptığı aramada 1 kilo kokain ele geçirdi. Otomobilde bulunan C.Z. adlı uzman çavuş ile yanında bulunan F.A. gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Polis zanlıların kokaini Adana’ya getirerek burada satacağını belirlerken, bu zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bu arada polis, Barbaros Mahallesi’ne yaptığı operasyonda ise skunk ele geçirerek 1 kişiyi gözaltına aldı.

Toplam 7 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan uzman çavuş C.Z. ve arkadaşı F.A. tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.