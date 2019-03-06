0553 313 94 23

Adana’ya 30 taksici kulübesi

.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:04
Adana’ya 30 taksici kulübesi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan taksi kulübelerinin açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi


Türkmenbaşı’nda Başkan Sözlü’yü taksileriyle karşılayan esnaf konvoy halinde Başkan Sözlü’ye açılışın yapılacağı tören alanına kadar eşlik etti. Açılış töreninde konuşan Başkan Sözlü,Adana’da ulaşım alt yapısının tamamlanması için çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ifade ederken, Adana’da kolektif ruhun hakim olduğunu, esnafa rağmen değil esnafla birlikte hareket ettiklerini belirtti.


Başkan Sözlü’nün konuşmalarınınardından kulübelerin açılış kurdelesi kesildi. Böylelikle Adana’ya iki taksi kulübesi kazandırılmış oldu.


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu ay 15, Nisan ayı içerisinde de 15 taksi kulübesi taksici esnafının hizmetine sunulacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki ilçede mera alanları ıslah edilecek
    1. İki ilçede mera alanları ıslah edilecek
    2. Fetex Turizm Fuarı 9. kez kapılarını..
    3. Şifreleri Kadınlar Günü belirledi
    4. Şüpheli paket yüzünden Glasgow..
    5. SP’li Özay İlhan: “Hiçbir yerde hiçbir..
    6. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    7. Mersin'de elektrik akımına kapılan..
    8. GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de cinayet
    9. Diyetisyen Mutlu: “Aç kalarak..
    10. Ümraniye’de korkunç olay.. Annesini..
    11. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
    12. Kamu işçileri ne kadar enflasyon farkı..
    13. Mersin Uluslararası Müzik Festivali,..
    14. Kan donduran olay! Annesinin cesedinin..
    15. İşte Avrupa medeniyeti! Polis, hamile..
    16. Başkan Can’ın Regaip Kandili mesajı
    17. TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.K.İ...
    18. Boşanmak üzere olduğu eşini ve..
    19. İnönü’de son meclis toplantısı yapıldı
    20. Maltepe sahilinde motosikleti ile..
    21. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    22. Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 3-0
    23. "Her bir nefes sigarada 4 bin çeşit..
    24. "Irak topraklarından komşularımıza..
    25. Kazım Kurt işçilerle buluşmaya devam..
    26. ABD'den Erdoğan açıklaması!
    27. 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası..
    28. Balıkesir Üniversitesin’de ’Kadın İş..
    29. Artistik Jimnastik İl Birinciliği..
    30. Kader Buse Acar’ın ismi yaşatılacak
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'