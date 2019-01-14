Adanaspor'da Tetiş Yapı Elazığzpor maçı hazırlıkları

Adanaspor'da Tetiş Yapı Elazığzpor maçı hazırlıkları14 Ocak 2019 Pazartesi 16:46
ADANA (AA) - Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yapacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarına başladı.
Turuncu-beyazlılar bir günlük iznin ardından Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor, açma germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.
Adana temsilcisi 21 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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