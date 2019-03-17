Adana’nın merkezinde bahar, ilçesinde kış

Adana şehir merkezinde bahar yaşanırken, Tufanbeyli ilçesinde kar yağması dikkat çekti.

Adana kent merkezinde 3 gündür devam eden sağanak yağmurun ardından bugün bahar havası yaşanıyor. Güneşli havayı gören ve hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, kendini sokaklara atıp bu bahar havasının keyfini yaşadı.

Adana şehir merkezinde bunlar yaşanırken kuzey ilçe Tufanbeyli’de ise kar yağdı. Bugün sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar hala devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve zemin beyaza büründü.

Bu yıl soğuk geçen ilçede mart ayında bile kar yağmasına vatandaşlar şaşırdı.