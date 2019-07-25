Adana’nın mega projeleri için Karalar’a yıldırım ziyaret

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından, “Yaşam Kalitesinin ve Refahın Yüksek Olduğu Her Alanda 01. Adana Vizyonu” çerçevesinde hazırlanan 67 mega projenin Dünya Bankası ve İller Bankası’na sunulmasının hemen ardından, 60 milyon Euroluk altyapı kredisi verilmesiyle ilgili saha çalışması yapmak üzere uluslararası yetkililer Adana’ya geldi.

AB Türkiye Delegasyonu Türkiye’deki Sığınmacılar İçin Mali Yardım Aracı Altyapı Program Yöneticisi Michel Cat ile Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan uzmanlar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

Adana’daki altyapı sorunlarında kullanılmak üzere 30 milyon avrosu hibe, 30 milyon avrosu kredi şeklinde olmak üzere, toplamda 60 milyon avroluk destek için saha çalışması yapmak üzere Adana’ya gelen ekibe, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bilgi verdi, teşekkür etti.

Mülteci oranı çok yüksek

Dünya Bankası’nın fon dağıtımında mülteci sayısını önemsediğini belirten Başkan Zeydan Karalar, başta Dünya Bankası olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla, sorunun çözümü konusunda iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Suriye’ye sınırı bulunmayan iller arasında, nüfusuna göre en fazla oranda mülteci barındıran kentin Adana olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “400 bine yakın mülteci ilimizde yaşıyor. Nüfusumuzun yüzde 15-20’sine karşılık gelen bu rakam çok yüksek. Bu sorunu görmezden gelemeyiz. Bir yandan halkımıza hizmet ekmek, bir yandan da mültecilerin insanca yaşayabileceği koşulları oluşturmak zorundayız. Bunun için de elbette uluslararası destek çok önemli. Saha çalışmasının ardından söz konusu kredinin Adana’ya aktarılacağını düşünüyorum. Dünya Bankası ve AB Delegasyonu’na sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Türkiye’deki Sığınmacılar İçin Mali Yardım Aracı Altyapı Program Yönetcisi Michel Cat de, iş birliğinin somutlaşması için saha çalışması yapmak üzere Adana’ya geldiklerini kaydetti.

67 proje kısa süre önce sunulmuştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi Proje Ekibi tarafından, Adana Büyükşehir Belediye Baskanlığı’nca yapılması planlanan, finansmanın tamamen ya da kısmen uluslararası, bölgesel veya yerel fon aktarıcı kurum ve kuruluşlarca sağlanma ihtiyacı olan 67 proje, kısa süre önce İlbank A.Ş. ve Dünya Bankası’na sunulmuştu.

Başkan Zeydan Karalar’ın Adana’nın yüksek potansiyelini harekete geçirecek mega projeleri finansmanı basta Dünya Bankası’nca sağlanan 500 milyon Euroluk “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” olmak üzere birçok proje ve program kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

Yarısı hibe şeklinde olacak 60 milyon Euroluk kredi kapsamında; Kozan İmamoğlu Yedigöze Su İletim Hattı, Yedigöze İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kozan Pınargözü İçmesuyu İsale Hattı ve Şebekesi projelerinin yapılması yer alıyor.