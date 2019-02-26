Adana’nın lezzetlerini tanıtan videoyu çeken Mona: "Adanalılar çok misafirperver"

Adana’ya Erasmus programı kapsamında öğrenim görmek için gelen yabancı uyruklu Mona ve Mirza’nın Adana’nın lezzetlerinin tanıtımı amacıyla çektiği video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Öğrencilerden Mona, "Buraya geldikten sonra insanların ne kadar misafirperver, ne kadar hoşgörülü olduklarını ve insanların yardımcı olma isteğini gördüm. Bu beni oldukça mutlu etti. Romanya’ya döndükten sonra da Adanalıların ne kadar cömert ve misafirperver olduğunu anlatacağım" dedi.

Erasmus programı kapsamında Çukurova Üniversitesi’nde öğrenim görmeye gelen Rumen Mona ile Bosnalı Mirza adlı öğrenciler, çektikleri videoda Adana’nın yöresel yiyeceklerini tanıtmak için tura çıktı. Öğrenciler, Adana’nın meşhur yiyeceklerini tadarak komik tepkiler verdi. Adana’nın tanıtımına da katkıda bulunan görüntülerde kebap, ciğer, şalgam, şırdan, çiğ köfte ve çeşitli tatlıları tadan öğrencilerden Mirza, videoya espri katmak için günün sonunda hastanede "hala açım" diyerek, Adana’nın lezzetlerine karşı koyamadığını ifade etti.

Öğrencilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenince, Mona ve Mirza da bir anda şehrin yüzleri haline geldi. Kente gelmeden önce Adana hakkında oldukça enteresan yorumlar duyduklarını belirten Mona, Adanalıların misafirperverliklerinden ve yöresel yemeklerinden oldukça etkilendiklerini, Mirza’nın ise Erasmus programı kapsamındaki öğrenimini tamamlayarak memleketi Bosna’ya döndüğünü söyledi.

Adana’ya gelmeden önce daha önce Erasmus programı kapsamında kente gelen arkadaşlarından farklı yorumlar duyduğunu belirten Mona, "Arkadaşlarımdan Adana’da yaz aylarında güneşe silahla ateş edildiğini duymuştum. Buraya geldikten sonra insanların ne kadar misafirperver, ne kadar hoşgörülü olduklarını ve insanların yardımcı olma isteğini gördüm. Bu beni oldukça mutlu etti. Adana’nın yemekleri ve insanların enerjileri mükemmel. Sokakta yürürken insanların gülümsemesi, enerjileri beni çok fazla etkiledi. Klişe olacak ama özellikle yemekleri inanılmazdı" dedi.

Adanalıların sıcak kanlılıklarını ve birbirinden lezzetli yemeklerini arkadaşlarına göstermek istedikleri için video çektiklerini ifade eden Mona, "Videoyu çektikten sonra da bu görüntüleri paylaşmak istedik. İnsanların bize ne kadar güzel davrandıklarını gördüğümüz güzel bir video ortaya çıktı. Görüntülerin sonunda hastaneye gittiğimiz için Adana’ya gelen turistler hastanelik oldu şeklinde yanlış bir algı oluştu. Biz videonun sonuna güzel bir mizah katmak istemiştik. Çünkü normalde bu kadar misafirperverliğe alışık değildik. Bunun ciddiye alınacak bir yanı yok" diye konuştu.

Söz konusu görüntülerde insanların sıcakkanlılıklarının o güne özel olmadığını, her zaman kendilerine çok iyi davranıldığını belirten Mona, "Videodaki sıcak kanlılık her zaman olan bir şeydi. Geldiğimiz günden beri bize çok iyi davranılıyordu ve biz de bunu insanlara göstermek için bu videoyu çekmeye karar verdik. Sadece o güne özel bir şey değildi. Paylaştığımı görüntülere gelen yorumlar da hep "Adana’ya hoş geldiniz" tarzındaydı. Çok güzel yorumlar geldi ve bundan dolayı da çok mutlu olduk. Romanya’ya döndükten sonra da buradaki insanların ne kadar cömert ve misafirperver olduğunu bir şekilde anlatmak istiyorum. Çektiğimizvideoyu da Romanya’daki arkadaşlarım da gördü. Bu tip videoları daha çok çekeceğim ve onlara göstereceğim" ifadelerini kullandı.