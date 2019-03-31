Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Nihat Atlı kazandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Nihat Atlı kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Nihat Atlı 29 bin 197, Saadet Partisi adayı Kazım Özgan 16 bin 456, İYİ Parti adayı Musa Öztürk 15 bin 945 oy aldı. -Atlı'nın öz geçmişi- Nihat Atlı, 1958'de Kozan'da doğdu. Atlı, ilk ve orta öğrenimini Kozan'da tamamladı. MHP Kozan İlçe Başkanı olan Nihat Atlı, 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Kozan ilçesi belediye başkan adayı olunca partideki görevinden istifa etti. Nihat Atlı, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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