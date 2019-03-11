Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi’nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
IHAAW205407-ASA/11-03-2019- Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi’nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü.11 Mart 2019 Pazartesi 20:59
IHAAW205407-ASA/11-03-2019- Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi’nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.11.03.2019 20:54:07TSINNNN
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