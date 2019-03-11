0553 313 94 23

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi’nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

IHAAW205407-ASA/11-03-2019- Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi’nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü.

11 Mart 2019 Pazartesi 20:59
Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi’nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

IHAAW205407-ASA/11-03-2019- Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi’nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.11.03.2019 20:54:07TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl’de çöp tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
    1. İnegöl’de çöp tartışması kanlı bitti:..
    2. Adana’da 5 kişinin cesedi sahilde..
    3. Taşyürek: “Çok zor şartlarda oyuncu..
    4. 7 ilde büyük operasyon: Onlarca..
    5. Irak ve İran arasında 5 mutabakat..
    6. Canan Karatay: Kilo aldırmıyor, doya..
    7. Cezayir'deki gösterilerde bir çocuk..
    8. Salih Bayraktar, spor camiasıyla bir..
    9. Hindistan-Pakistan sınırında çatışma:..
    10. Bisikleti ile otomobile çarpan kız..
    11. Fenerbahçe'de Sivasspor maçı..
    12. Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi: Çifte..
    13. Mehmet Akif Ersoy’u andılar
    14. Otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın..
    15. Karabük’te 150 üreticiye meyve fidanı..
    16. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    17. Fahrettin Altun'dan Kürtçe "kardeşlik..
    18. Kahveci’den Vergili’ye ziyaret
    19. Sivas'ta 10 bin kişilik istihdam hedefi
    20. Yeşil reçete operasyonunda 9 tutuklama..
    21. Bağdat'ta Yeşil Bölge'nin açık olduğu..
    22. Neto, Sporting Lizbon ile anlaştı
    23. Başkan Vergili Kurtuluş..
    24. Safranbolu’da pazartesi duaları devam..
    25. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    26. Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz..
    27. Ekrem İmamoğlu: “Kentsel dönüşüm kabus..
    28. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Irak’la..
    29. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    30. Altun’dan 'Kürtçe' video paylaşımı:..
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!