Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi’nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. IHAAW205407-ASA/11-03-2019- Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi’nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü.

IHAAW205407-ASA/11-03-2019- Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi’nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.11.03.2019 20:54:07TSINNNN

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