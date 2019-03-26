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Adanalı turizmcilere Karadeniz tanıtım turu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölgesel TemsilKurulu (BTK) tarafından iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla, seyahat acentalarına iş geliştirme ve yeni iş imkanlarının oluşturulması için Karadeniz’e tanıtım turu düzenledi.

26 Mart 2019 Salı 13:10
Adanalı turizmcilere Karadeniz tanıtım turu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölgesel TemsilKurulu (BTK) tarafından iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla, seyahat acentalarına iş geliştirme ve yeni iş imkanlarının oluşturulması için Karadeniz’e tanıtım turu düzenledi.


Karadeniz tanıtım gezisine Adana BTK’ya bağlı 42 yakın seyahat acentası temsilcisi katıldı. 21-24 Mart’ta gerçekleştirilen bölge tanıtım gezisinde, seyahat acentası temsilcilerine Karadeniz Bölgesi’ndeki tarihi ve turistik noktalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.


Trabzon’dan başlayan gezi programının birinci gününde katılımcılara Uzungöl, Vatan Çay Fabrikası, Manzara Tepesi; ikinci gününde ise Trabzon Atatürk Köşkü, gezdirildi.


Üçüncü gününde acentalar Sinop Tarihi Cezaevi ve Sinop Kalesi ile Kastamonu Şerife Bacı Anıtı, Nasrullah Meydanı’nda tura çıkarıldı. Gezinin son günü iseKristal Cam Teras, Safranbolu Arasta Çarşısı, Hıdırlık Tepesi, Kaymakamlar Evi, Yörük Köyü, Sipahioğlu Konağı, 350 yıllık Çamaşırhane gezdirildi.


TÜRSAB Adana BTK Başkanı Murat Şirin, TÜRSAB Genel Merkezi’nin bir süre önce başlattığı çalışmayla seyahat acentalarına iş geliştirme ve yeni iş imkanlarının oluşturulması için keşif gezileri düzenlemeye devam ettiğini söyledi.


Adana’da turizmin gelişmesi için TÜRSAB olarak ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlatan Şirin, “İnfo gezimiz kapsamında acentalarımız Safranbolu’dan Trabzon’a Karadeniz’in güzelliklerini yakından görme imkanına sahip oldu.Bu tür geziler iç turizmde önemli bir hareketliliğe yol açacak’’ dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:10
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