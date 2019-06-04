0553 313 94 23

Adanalı şehit herkesi ağlattı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde toprağa verildi.

04 Haziran 2019 Salı 12:15
Adanalı şehit herkesi ağlattı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde toprağa verildi. Cenaze töreninde vatandaşlar ve şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in cenazesi uçakla sabah saat 10.00 sıralarında memleketi Adana’ya getirildi. Helallik alınması için önce Gazipaşa Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülen şehidin cenazesi daha sonra Kabasakal Mezarlığı’na getirildi. Cenaze aracından indirilen şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Şehidin annesi Sevtap ve kız kardeşi Ebru Yücel gözyaşlarına boğuldu. Anne ve kız kardeşleri kadın askerler teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Cabbar Yücel ise, cenaze alanına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in kolunda geldi. Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye dileklerini ileten Ömer Çelik, “Üzerimize düşen biz bu vatanda onurlu ve şerefli yaşayalım diye canlarını feda eden şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır” dedi.


Bu arada şehidin erkek kardeşi Emre Yücel’in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Çelik’in konuşmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında tekrar cenaze aracına götürüldü. Bu sırada bayram nedeniyle yakınının mezarını ziyarete gelen küçük bir kızın gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Kız çocuğunun annesi, "Hiç tanımıyoruz, akrabamız değil ama çok üzüldük. Bayram günü şehit olmuş" dedi.


Şehit, daha sonra cenaze aracıyla şehitliğe götürülerek toprağa verildi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, komutanlar ve çok sayıda polis müdürü ile vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İmamoğlu tribünlere bağıran bir amigo gibi"
    1. "İmamoğlu tribünlere bağıran bir amigo..
    2. Kansere yakalandı, torun sevgisiyle..
    3. Bayramda hem ikramların tadına bakmak..
    4. Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye..
    5. "23 Haziran’da İstanbul’da Yıldırım’ı..
    6. Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay..
    7. Gaziantep'te cinayet
    8. PKK’lı teröristlerden Batı’ya yardım..
    9. AK Partili Kırkpınar’dan partililere..
    10. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    11. Başkent Üniversitesinden "tıp eğitimi"..
    12. Uluslararası Medikal İnovasyon ve..
    13. "Türklerle şaka olmaz"
    14. ‘Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki..
    15. A Milli Futbol Takımı bayramlaştı
    16. MHP Lideri Bahçeli, bayramın ilk..
    17. Son 7 yılın en yüksek seviyesi! Yüzde..
    18. Vodafone Red'liler yaz boyunca..
    19. Büyükşehir Belediyesi aydınlatma..
    20. Şadan Kalkavan Futbol Turnuvası..
    21. Sürücü anne ve babaların trafik..
    22. Emniyet Müdürü sürücü çocuklarına..
    23. Başkentteki Pakistanlılar Ramazan..
    24. Engelli çocuğu süt içsin diye borçla..
    25. Bakan kasapoğlu: "Ailelerin..
    26. İzmir’den çaldıkları buzağıları..
    27. Taşoluk’ta asırlık adak geleneğini..
    28. Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti
    29. Hatay dağ ceylanı ve nesli tehlike..
    30. Kırşehir protokolü bayram namazı..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."