Adanalı şehit anneleri ve gaziler, şehit Ömer Halisdemir’i unutmadı

Adanalı şehit anneleri ve gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’cü Semih Terzi’yi öldürerek darbenin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’i kabri başında ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Adana Şubesi ile Vatanda Eğitim Derneği, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir dizi vefa gezisi düzenledi. Vatanları için canlarını feda eden şehitlerin anne, eş ve çocukları, yine vatanları için gözlerini kırpmadan uzuvlarını veren gazilerin ilk durağı şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri oldu. 15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cü komutan Semih Terzi’yi komutanının emri ile öldüren ve daha sonra onlarca kurşunun hedefi olarak şehit düşen Halisdemir’in kabri başında şehit yakınları ve gaziler dua etti.

Şehit yakınları ve gaziler ayrıca yine vatan için şehit olan Murat Erdem ve şehit Muhammet Ali Demir’in kabrini de ziyaret edip dua ettiler.