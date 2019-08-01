0553 313 94 23

Adanalı şehit ailesinden AYM kararına tepki

Adanalı şehit Uzman Çavuş Uğur Şahin’in ailesi, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nun, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olarak adlandırılan metne imza atan bazı akademisyenlerin, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları" gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği hak ihlali kararının devlet büyüklerince düzeltileceğine inandığını söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:41
Adanalı şehit ailesinden AYM kararına tepki

Adanalı şehit Uzman Çavuş Uğur Şahin’in ailesi, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nun, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olarak adlandırılan metne imza atan bazı akademisyenlerin, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları" gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği hak ihlali kararının devlet büyüklerince düzeltileceğine inandığını söyledi.


Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hendek operasyonları sırasında PKK’lı teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle ateş edilerek şehit düşen jandarma özel harekatta görevli Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin’in (29) ailesi, Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.


Şehidin babası Mehmet Şahin, fakir bir ailenin çocuğu olduğunu o yoksullukla çocuklarını büyütüp, okuttuğunu ve vatana teslim ettiğini ifade ederek, "Maalesef şehit oldu. Ocağımıza ateş düştü. Ancak bunu ocağına ateş düşenler anlar. Bu vesileyle Anaya Mahkemesinin aldığı kararı şiddetle kınıyorum. Bütün şehitlerin kemikleri sızlıyor. Çok üzüldüm. Bizler ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir kelime bulamıyorum. Sözün bittiği yer gibi bir şey. Bunu düzeltmek devlet büyüklerimize düşüyor. Bizim elimizden gelen bir şey değil. Onlar bu kararı almışlarsa devlet büyüklerimiz de bunu düzeltmek zorunda, düzeltmelerini bekliyoruz" dedi.


Anne Beyhan Şahin ise acılarının tazelendiğini belirterek, "Yavrusunu babasız bıraktı, beni de evlatsız bırakıp gitti" diyerek gözyaşı döktü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik çocuğa acımasız tekme kamerada
    1. Minik çocuğa acımasız tekme kamerada
    2. Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin ilk..
    3. Türkiye Kardeşlik Birliği’nden Mustafa..
    4. "Fransa'da işler iyi gitmediğinde..
    5. YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti
    6. Füzeyi ateşleyen Kim Jong-un'dan ilk..
    7. Şanlıurfa’da tır devrildi: 2 yaralı
    8. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    9. Altın fiyatları
    10. Yunusemre’de voleybol yaz kursu devam..
    11. Kandilli'den Türkiye'nin her bölgesine..
    12. Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı
    13. "Beşiktaş'ı tercih ettim"
    14. Yatağan’da kaza: 11 yaralı
    15. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için..
    16. Böğürtlen ekti, siparişlere yetişemiyor
    17. Çin Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret
    18. Torbalı’da yüzme öğrenen öğrenciler..
    19. Tokat’ta aşırı sıcaklar ot yangınına..
    20. Adanalı şehit ailesinden AYM kararına..
    21. 550 bin çiftçinin hayatını..
    22. Akhisar Belediyesi bisiklet turları..
    23. Ankara tarımı masaya yatırıldı
    24. Meksika'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü
    25. Başkan Alemdar’ın dayısı son..
    26. İşte tok tutan 8 besin
    27. İnternet dolandırıcılarına operasyon:..
    28. Fuel-oil dolu kuyudan kedisini..
    29. Afyon Belediye Yüntaş Spor Voleybol..
    30. Abdullah Avcı'ya övgü: Beşiktaş'ta..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'