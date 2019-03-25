Adanalı mimar şiir okurken kalp krizi geçirdi Adana’da yemekli bir toplantıda şiir okurken rahatsızlanan Peyzaj Mimarı Ahmet Bulut, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Adana’da yemekli bir toplantıda şiir okurken rahatsızlanan Peyzaj Mimarı Ahmet Bulut, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesinde bir restoranda yemekli bir toplantıda bir araya gelen Türk Halk Müziği korosundan bir grup, türküler eşliğinde şiir okumaya başladılar.

Ahmet Bulut, özgün müzik eşliğinde Ahmet Arif ve Nazım Hikmet şiirleri okurken aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Bulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve üç çocuk babası Bulut, Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.

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