Adanalı kadınlar lezzetin sırlarını öğrendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (ABEM) ücretsiz düzenlenen aşçılık ve pastacılık kursuna katılan kadınlar, 8 haftalık eğitimin ardından sertifikalarını aldı.

Adana’nın 13 ilçesindeki 17 eğitim merkezinde düzenlediği kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kurslarıyla sosyal belediyecilikte yeni ufuklar açan Adana Büyükşehir Belediyesi’nin aşçılık ve pastacılık eğitimine katılan kadınlar, yemek ve pasta yapmanın inceliklerini öğrenip, hünerlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (ABEM) 9’uncu dönem Aşçılık ve Pastacılık Kursu’na dahil olan kursiyerler, 8 haftalık eğitimin ardından mezun olup, sertifikalarını aldı.

Aşçılık kursiyerleri, öncelikle mutfak terimleri, profesyonel malzemeler, pişirme yöntemleri, doğrama tekniklerini gibi temel bilgileri öğrendi. Daha sonra sıcak ve soğuk salatalar, farklı makarna çeşitleri, pizza, tavuk, et ve balık yemeklerine kadar pek çok özel tarifin sırlarını keşfetti.

Pastacılık kursuna katılanlar ise tatlı ve tuzlu pastalar, kurabiyeler, kekler, sütlü tatlılar, hamur tatlıları, pasta malzemeleri ve yaş pasta yapımı, butik kurabiye yapımını gibi konularda eğitim aldı.

Eğitimin sonunda düzenlenen törende Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürü Ahmet Küncü, kursiyerlere sertifikalarını takdim edip, kutladı. Kursiyerler hazırladıkları yemek ve pastaları mezuniyet etkinliğinde katılımcılara ikram etti.