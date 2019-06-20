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Adanalı gazeteciler kök hücre bağışıyla umut oldu

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) #UmutOl kampanyası çerçevesinde Adanalı gazeteciler Kızılay Adana Şubesi’ne kök hücre bağışında bulunarak umut oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:17
Adanalı gazeteciler kök hücre bağışıyla umut oldu

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) #UmutOl kampanyası çerçevesinde Adanalı gazeteciler Kızılay Adana Şubesi’ne kök hücre bağışında bulunarak umut oldu.


Türkiye Gazeteciler Sendikası Adana Şubesi üyesi gazeteciler Öykü Arin ve ülke genelinde ilik nakli bekleyen bin 700 kişi için kök hücre ve kan bağışında bulundu. İnönü Parkı’nda bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne gelen gazeteciler kök hücre bağışı formunu doldurarak ilik nakli bekleyen hastalar için umut oldu.


Türkiye Gazeteciler Sendikası Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, yaptığı açıklamada, Öykü Arin ve ilik nakli bekleyen tüm çocuklar için güçleri oranında duyarlılık oluşturmaya, umut olmaya çalıştıklarını belirterek, "Kampanyaya başlarken aslında bu ve benzeri kampanyaların çok etkili ve güçlü sonuçlar doğurduğunu düşünüyordum. Öyle olmadığını gördüm. Bin 700 civarında ilik bekleyen çocuğumuz olduğu halde bağışta bulunan gönüllü sayısının 250 bin civarında olduğunu öğrendik. Bu yeterli bir rakam değil. Herkesin bu kampanyaya omuz vermesi, destek olması gerekiyor. Kimse nasılsa birileri yapıyor diye düşünmemeli. Bizzat neler yapabileceğini araştırmalı. Çevresine de bu konuda örnek olmalı. Kök hücre bağışı korkulacak bir şey değil. Sadece üç küçük tüp kan örneği alınıyor. Kızılay görevlileri başvuran herkesi gerektiği şekilde bilgilendirip, yönlendiriyor. İyi bir başlangıç yaptık, devam etmesini diliyorum. Katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:17
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