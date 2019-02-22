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Adanalı çiftçiler, Sözlü’yü konuk etti

Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye çiftçinin sorunlarına gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

22 Şubat 2019 Cuma 11:15
Adanalı çiftçiler, Sözlü’yü konuk etti

Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye çiftçinin sorunlarına gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Adana Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti.


Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Yönetim Kurulu üyeleri ve kentin önde gelen çiftçileri tarafından konuk edilen Başkan Hüseyin Sözlü, kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini belirterek, “Bu nedenle sizleri çok iyi anlıyorum. Üzerimize düşen bir görev olduğunda ise elimizden geldiğince desteğimizi esirgemiyor, sorunlarınızı takip ediyor ve en kısa zamanda çözümlenmesi için olanaklarımızı seferber etmekten kaçınmıyoruz” diye konuştu.


Sözlü, çiftçinin kalkınmasının ve tarımın gelişmesinin ülkenin menfaatine olduğunu, bu nedenle tarımın sorunlarının çözümüne her zaman duyarlı davrandıklarını belirterek, bundan sonra da aynı duyarlılıkla hareket edeceklerinin bilinmesini istedi.


Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da, Başkan Sözlü’ye tarım kesiminin sorunlarına gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederek,“Bizim dilimizden anlayan, ziraat mühendisi olan başkanımızın geçen yıl Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinde belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek verdiği desteği Adana çiftçisi unutmayacaktır. Bu vesile ile üreticilerimiz adına bir kez daha teşekkür eder, seçim çalışmalarında başarılar dileriz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:15
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