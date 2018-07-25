Adana'dan göle bırakılan kaplumbağa 48 gün sonra Mısır'da çıktı

Adana'daki Akyatan gölüne bırakılan yeşil deniz kaplumbağasına 5 Haziran'da uydu üzerinden takip edilmesi için verici takıldı. 48 gün boyunca yol kat eden kaplumbağa Mısır'a ulaştı. Kaplumbağalara zarar vermeden takılan uydu vericisi, hayvanların göç rotası ve beslenme alanları hakkında bilgi veriyor.

GÖÇ ROTASI ANBEAN İZLENDİ

Adana'daki Akyatan gölüne haziran ayında sürüyle yeşil deniz kaplumbağasına 5 Haziran tarihinde verici takıldı. 48 gündür izlenen deniz kaplumbağasının şu an Mısır'da olduğu tespit edildi. Göç rotası anbean izlenen deniz kaplumbağasının yaklaşık 2 aylık yolculuğu Twitter'da Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (World Wildlife Fund) Türkiye hesabından paylaşıldı. Vakıf tarafından izlenen deniz kaplumbağasının verici sayesinde göç rotası ve süresi, beslenme düzeni ve alanı hakkında bilgi toplandı.

İşte Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından izlenen deniz kaplumbağasının göç rotası