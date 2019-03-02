Adana’daki uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 26’sı tutuklandı.02 Mart 2019 Cumartesi 08:59
Adana’da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 26’sı tutuklandı, 13’ü serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 27 Şubat’ta “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 39’a yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı, 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından serbest bıraktı, 34’ünü "tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Zanlılardan 26’sı tutukladı, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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