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Adana'daki trafik kazası

Pozantı ilçesinde 3 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuk da yaşamını yitirdi- Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi

03 Şubat 2019 Pazar 13:23
Adana'daki trafik kazası

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde dün otobüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan çocuk yaşamını yitirdi, kazada ölen 4 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, dün aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza sonrası yaralı olarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan 9 yaşındaki Emirhan Ayağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kazada yaşamını yitiren 8,5 aylık hamile Fidan Ayağ'ın bebeğinin de anne karnında öldüğü tespit edildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Necmi Ayağ, gelini Fidan Ayağ ile çocukları Emirhan ve Cemre'nin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Bu arada, kazada yaralanan Hasan Ayağ'ın da Fidan Ayağ'ın eşi olduğu ve Mardin'de bir cenazeye katıldıktan sonra Ankara'ya döndükleri öğrenildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün otobüsle çarpışan hafif ticari araçtaki Necmi Ayağ, 8,5 aylık hamile gelini Fidan ve torunu Cemre Ayağ olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Hasan Ayağ ve Emirhan Ayağ Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.




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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 13:23
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