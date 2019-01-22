Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davasında karar Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan biri ağırlaştırılmış müebbet, ikisi 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırıldı, biri ise beraat etti

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan birine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine 1 yıl 13'er ay hapis cezası verildi. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gülistan Al, tutuksuz sanık Hamdüsena Akdemir ve avukatları katıldı. Sanıklar Rodi Bakır ve İbrahim Ceylan ise mahkemeye katılmadı. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Al, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ve olaylara katılmadığını söyledi. Tanık beyanlarını kabul etmediğini belirten sanık Al, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Silahlı ve bombalı eylemlere karışmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Sanık Akdemir'de suçsuz olduğunu iddia ederek beraatine karar verilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı ise önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek sanıkların cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Al'ı "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Akdemir ve Ceylan'ı "örgüte yardım etmek" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet Bakır'ın ise beraatine karar verdi. Adana'da yolda yürürken şüphe üzerine durdurulup kimlik sorgusu yapılan kadının terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey kadrosunda yer alan "Mehtap" kod adlı terörist Gülistan Al olduğu belirlenmişti. Tutuklanan Al hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



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