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Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası

Haklarında dava açılan biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:28
Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık, hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istenen Gülistan A. ve avukatı katıldı. Tutuksuz sanıklar H.S.A, İ.C. ve R.B. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Gülistan A. savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "PKK terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Gülistan A'nın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da yolda yürürken şüphe üzerine durdurulup kimlik sorgusu yapılan Gülistan A, terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey kadrosunda yer alan "Mehtap" kod adlı terörist olduğu iddiasıyla tutuklanmış, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen H.S.A, İ.C. ve R.B. de yakalanmıştı.

İddianamede, Gülistan A'nın örgüt faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ve kamuoyunda "barikat olayları" olarak adlandırılan, çok sayıda asker, polis ve korucunun şehit olup, sivillerin zarar gördüğü eylemlere aktif olarak silahlı şekilde katıldığı, örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırmak ve bu sayede örgütün silahlı direniş gücünü artırmak amacıyla faaliyette bulunduğu belirtilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:28
  1. ceza istemi
  2. erteleme
  3. PKK/KCK terör örgütü
  4. tutuklu sanık

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