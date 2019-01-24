Adana'daki terör örgütü davası Terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu sanığın tutuklanmasına karar verildi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu sanık tutuklandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Riyad Alu ve avukatı katıldı. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Alu, Suriye'de YPG/PKK saflarında zorla tutulduğunu ve örgütün kendisine silah verdiğini öne sürdü. YPG/PKK adına istihbarat toplamadığını savunan Alu, beraatına karar verilmesini istedi. Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı ise sanık Riyad Alu'nun üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de Riyad Alu'nun tutuklanmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.