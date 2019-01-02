0553 313 94 23

Adana'daki terör operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:17
Adana'daki terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye gönderildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında firari bir kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 30 Aralık'ta 10 adrese operasyon düzenlenmiş ve 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller, av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ve kuru sıkı tabanca ile bazı şüphelilerin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu gösterdiği öne sürülen sözde kimlik kartları ele geçirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:17
  1. 8 şüpheli
  2. Adana
  3. adliye
  4. deaş
  5. Terör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu
    1. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş..
    2. CHP sübvanse ediyor “Mor Çete” susuyor
    3. Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
    4. Memurun gözü enflasyon rakamlarında
    5. "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına..
    6. Okul kantinlerindeki gıdalar için logo..
    7. ECB, İtalyan bankası Banca Carige'ye..
    8. Marmara'da poyraz etkisini yitirdi
    9. Okul kantinlerindeki gıdalar için logo..
    10. UKOME'den yeni düzenleme
    11. Sırakayalar Şelalesi'nde buzdan şölen
    12. Abisinin düğününe son anda yetişen..
    13. "Tatbikat değil, her şey gerçek"
    14. Antalya'da duvarı delinen kuyumcudan..
    15. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı..
    16. SuperFresh ihracatta hedef büyütüyor
    17. İmran Han'ın Türkiye ziyareti ikili..
    18. Bakan Dönmez 2019’a Bolu’da girdi
    19. Kaleseramik'e ÇEVKO'dan tasarruf ödülü
    20. Danimarka’da tren kazası
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde