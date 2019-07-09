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Adana'daki "taksici cinayeti" davasında karar

Aracını gasbettiği taksiciyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan özel güvenlik görevlisi ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

09 Temmuz 2019 Salı 13:17
Adana'daki "taksici cinayeti" davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da aracını gasbettiği taksiciyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen özel güvenlik görevlisine ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Fuat Demirdelen ile öldürülen taksici Yaşar Özgan'ın eşi Nazife Özgan ve sanığın avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın "Kasten öldürme, silahla yağmaya teşebbüs, silahla birden fazla kişiyi tehdit, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılıp tutukluluk halinin devamını istedi.

Eşi öldürülen Nazife Özgan de "Adaletimize ve devletimize güveniyorum, inşallah en ağır cezayı verirsiniz." dedi.

Mahkeme başkanı tarafından son savunması sorulan sanık Demirdelen ise uzun süre beklenmesine rağmen cevap vermeyip savunma yapmadı.

Mahkeme başkanının tekrar savunmasını yapmasını istediği Demirdelen, ceketinin cebinden çıkarttığı 8 sayfadan oluşan dilekçesini heyete verdi.

Dilekçe okunduktan sonra son sözü sorulan Demirdelen yine cevap vermedi.

Mahkeme heyeti, özel güvenlik görevlisi Demirdelen'i "Bir suçu gizlemek, fiillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Sanığa ayrıca, "yağma" suçundan 12 yıl, "iki kişiyi silahla tehditten" 3 yıl 1 ay 15 gün, "ruhsatsız silah taşımaktan" da 2 yıl olmak üzere 17 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

- Olay

Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde 3 Ocak 2018'de taksici Yaşar Özgan (58) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, aynı gün özel güvenlik görevlisi zanlı Fuat Demirdelen (37), çantasında 3 tabanca, bir uzun namlulu silah, 4 bıçak, balta, kelepçe, çelik yelek, kask, 4 dizlik, 10 havai fişek ve atış rampalı ile çok sayıda mermiyle yakalanmıştı.

Demirdelen hakkında "Kasten öldürme, silahla yağmaya teşebbüs, silahla birden fazla kişiyi tehdit, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:17
  1. Adana
  2. dava
  3. taksici cinayeti

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