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Adana'daki orman yangını

Ceyhan ilçesinde kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle tekrar başladı

02 Temmuz 2019 Salı 00:57
Adana'daki orman yangını

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.

Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerce kontrol altın alınan yangın rüzgarın etkisiyle tekrar alevlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait ekipmanlarla müdahale edilen yangının çevre mahalle ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 00:57
  1. Adana
  2. Ceyhan
  3. orman yangını

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