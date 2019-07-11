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Adana'daki metil alkol zehirlenmeleri

Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 9 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 7'si taburcu edildi- Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe:- "Hastanemize gelen ilk 6 hastamızdan 2'sinde görme kaybı oluştu. Son 3 kişide ise 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybedildi"- "Metil alkol zehirlenmelerinde erken teşhis çok önemli. Görme kaybı olduktan sonra bunun geri döndürülmesi çok zor ve imkansız hale gelebiliyor"

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:20
Adana'daki metil alkol zehirlenmeleri

ADANA (AA) - Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesine başvuran 9 kişiden 2'sinin öldüğü, 7'sinin, tedavinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

ÇÜ Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, beraberinde Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Dişel ile hastane önünde metil alkol zehirlenmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sebe, hastanelerine son 1 ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 başvuru yapıldığını belirterek "Geliş şikayetleri görme bozukluğu, bilinç bozukluğu, kusma, göğüs ağrısı ve nefes darlığıydı." dedi.

Metil alkol zehirlenmelerinin hastalarda büyük sıkıntılara yol açtığını anlatan Sebe, şöyle devam etti:

"Metil alkol zehirlenmeleri körlüğe, ölümlere yol açıyor. Komaya neden olabiliyor ve bu nedenle hastalarımızı kaybedebiliyoruz. Metil alkolünün çok az bir miktarı dahi ölüme neden olabilir. Hastanemize gelen ilk 6 hastamızdan 2'sinde görme kaybı oluştu. Son 3 kişide ise 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybedildi. Birinin de bir gözünde tam hasar, diğer gözünde kısmi görme kaybı oluştu. Metil alkol zehirlenmelerinde erken teşhis çok önemli. Görme kaybı olduktan sonra bunun geri döndürülmesi çok zor ve imkansız hale gelebiliyor. Erken dönemde hastayı yakalayabilirsek onları yaşatma, tedavi etme, görme bozukluğunun önüne geçme, hayatlarını kurtarma şansımız olabiliyor."

- İnternetten alışverişe dikkat

Doç. Dr. Rana Dişel de vatandaşların bandrolsüz ürünlerden uzak durması gerektiğini vurgulayarak, "Etil alkol olduğunu zannettikleri ürünleri kullanmak isterken metil alkol kullanıyor insanlar. Bunları internetten temin ettiğini söyleyen hastalarımız da vardı. İnternet alışverişinde dikkatli olmalılar." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:20
  1. Adana
  2. metil alkol
  3. Zehirlenme

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