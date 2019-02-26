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Adana'daki iskele çökmesi davası

Merkez Seyhan ilçesindeki bir binanın dış cephe boyası için kurulan iskelenin çökmesi sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı olayla ilgili açılan davanın görülmesine başlandı

26 Şubat 2019 Salı 14:21
Adana'daki iskele çökmesi davası

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir binanın dış cephe boyası için kurulan iskelenin çökmesi sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık inşaat şirketi sahibi İmam A. gelmedi. İş kazasında yaralanan Mehmet Çelenk ise salonda hazır bulundu.

Mehmet Çelenk, olay günü İmam A'ya ait şirket adına Metin Karal ile taşeron olarak dış cephe işi yaptıklarını anlatarak "Metin ile dış cephe onarımı ve boya yapacağımız binaya iskelemizi kurmuştuk. Çalışma sırasında iskeleyi aşağıya indirmek istedik. Düğmeye bastığımız sırada iskele çöktü. Metin düşerek vefat etti, ben de yaralandım." dedi.

Sanık inşaat şirketi sahibinin kadrolu çalışanı olmadıklarını ifade eden Çelenk, herhangi bir iş eğitimi de almadıklarını söyledi.

Çalışma sırasında hem kendisinin hem de ölen arkadaşının emniyet kemeri olmadığını aktaran Çelenk, "1,5 yıldır sanığın işlerini yapıyorduk. Olay günü ve öncesinde kendisine emniyet kemeri temin etmesi için birçok kez talepte bulunduk, talebimiz yerine getirilmedi. Ne kadar İmam A'nın çalışanı olmasak da yaptığımız işlerde malzemeler kendisi tarafından sağlanıyordu." diye konuştu.

Savcı, sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyerek sorgusundan kaçtığı gerekçesiyle sanık İmam A. hakkında yakalama kararı çıkartılmasına, yakalandığında savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 Ekim 2018'de bir binanın dış cephe boyası için kurulan iskelenin çökmesi nedeniyle bir işçi yaşamını yitirmiş, bir işçi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:21
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