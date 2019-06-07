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Adana'daki gazeteciye silahlı saldırı

Bir gazetecinin torunu ve kızının yanında uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

07 Haziran 2019 Cuma 11:47
Adana'daki gazeteciye silahlı saldırı

ADANA (AA) - Adana'da gazeteci Hakan Denizli'ye silahlı saldırıda bulunulması olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte yayın yapan Egemen gazetesinin kurucusu Hakan Denizli'ye (49), 24 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kızı ve torunuyla bindiği otomobilde silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen V.T.A. ile şüphelinin motosikletle kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen sürücü S.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ekipler, şüphelileri azmettirdiği öne sürülen V.C. ve E.E'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.T.A, sevk sırasında basın mensuplarına, Denizli'nin gazeteci olduğunu bilmediğini belirterek, "Hiçbir husumetim yok o şahısla." dedi.

Kızı ve torunuyla 24 Mayıs'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobiline binen Denizli'ye, aracın açık olan camından ateş edilmişti. Bacağından yaralanan Denizli, ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:47
  1. Adana
  2. gazeteci
  3. silahlı saldırı

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