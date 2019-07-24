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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan eski öğretmen 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, diğeri beraat etti

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:10
Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Bahattin Salgut ve Ş.Y. ile avukatları katıldı.

Sanık Bahattin Salgut savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanık Ş.Y. de FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek, sanık Ş.Y'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi, sanık Salgut'un ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Bahattin Salgut'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, sanık Ş.Y'nin ise beraatine karar verdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:10
  1. Adana
  2. FETÖ/PDY davası
  3. hüküm
  4. karar

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