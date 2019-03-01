0553 313 94 23

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Aralarında eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan'ın da olduğu 5 sanığın 2 yıl bir ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi- Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık beraat etti

01 Mart 2019 Cuma 16:12
Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan'ın da aralarında olduğu 5 sanığın 2 yıl bir ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasına, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da bulunduğu 7 sanığın beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Aldırmaz ile Çalışkan'ın aralarında yer aldığı bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada verdiği esasa ilişkin mütalaasını yineledi.

Sanıklardan Mustafa Vural, savunmasında pişman olduğunu belirterek, ''Bilerek ve isteyerek bu yapıya girmedim, pişmanım. Mahkemenin önceki aşamalarında detaylı ifade verdim. Beraatime karar verilmesini istiyorum.'' dedi.

Sanık Aldırmaz ise dosya kapsamında beyanı alınan gizli ve açık tanık ifadelerini kabul etmediğini dile getirerek, ''Bir büyükşehir belediye başkanının bu kadar işi yapması mümkün değildir. Tüm işlemler büyükşehir belediye meclisinin bilgisi dahilinde yapılmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Demir ve Bekir Kadı'yı 2 yıl birer ay, sanıklar Çalışkan ve Vural'ı 5'er yıl, sanık Adem Sönmez'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Aldırmaz, Tarık Kaplan, Cengiz Dinçer, Hasan Uzun, Ferat Yüksel, Oya Erişen ve Ömer Mersinligil'in ise beraatine karar verildi.

Heyet, sanıklardan Sönmez hakkında kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:12
  1. FETÖ/PDY davası
  2. hüküm
  3. karar
  4. Savunma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    1. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a..
    3. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    4. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    5. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    6. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    7. Yanık nasıl iyileşir?
    8. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    9. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    10. GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili..
    11. Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi
    12. Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli..
    13. Arslanköy’ün 99’uncu kurtuluş yıl..
    14. Dülgeroğlu adayları canlı yayında..
    15. Samsun'da Terör Örgütü FETÖ’nün örgüt..
    16. Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e telefon
    17. Mardin’de okulda gerçeği aratmayan..
    18. İmamoğlu, Eyüpsultan’ı karış karış..
    19. FETÖ'cü hainin fuhuş pazarlığı ortaya..
    20. Oltayla kurtardı! "Baktım geliyor..
    21. CHP’li Altay’dan bildbordları kapatan..
    22. Esenyurt’ta kot yıkama atölyesinde..
    23. İman kardeşliği
    24. Leylek "Yaren" bu yıl beklenenden..
    25. Osmangazi’de çıkmaz sokaklar son..
    26. Kızılaydan giysi mağazası
    27. Voleybolda Türk takımların rakipleri..
    28. AK Parti'de devir teslim
    29. AK Parti'nin Ardahan mitingi
    30. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var