Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski savcının beraatine, eski hakim eşinin ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski savcının beraatine, eski hakim eşinin ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuksuz eski savcı Cihat Köksal ile eşi eski hakim Hatice Yılmaz Köksal ve avukatları hazır bulundu. Telefonunda ByLock tespit edilen eski hakim Hatice Yılmaz Köksal, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi. Eski savcı Cihat Köksal da terör örgütü üyesi olmadığını savunarak beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanık Cihat Köksal'ın beraatini, sanık Hatice Yılmaz Köksal'ın ise üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu. Mahkeme heyeti de sanık eski savcı Cihat Köksal'ın "delil yetersizliğinden" beraatine, eski hakim eşi Hatice Yılmaz Köksal'ın ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



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