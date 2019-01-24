Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan biri tutuklu 2 sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan biri tutuklu 2 sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Said Tokgöz ile tutuksuz sanık Salihe Sağlam ve avukatları katıldı. Duruşmada savunması alınan sanık Tokgöz, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek ''Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı. Diğer sanık Salihe Sağlam da FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan sanık Muhammed Said Tokgöz ve Salihe Sağlam'ı 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak sanık Tokgöz'ün adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.



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