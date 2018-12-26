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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Eski öğretmen ve polis 8'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 15'ine 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi- 2 sanığın beraatine, 1 sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:39
Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski öğretmen ve polis 8'i tutuklu 18 sanıktan 15'ine 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Özak, Halis Ballı, Kemal Yılmaz, Mehmet Arslan, Mehmet Barak, Mehmet Yıldız, Muhammet Okcu ve Mustafa Sapmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanıklardan Yıldız, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

Yıldız, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını savunarak, tahliye ya da beraat talep etti.

Mahkeme heyeti 15 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlardahapisle cezalandırılmasına, sanıklar O.Y. ile M.Ö'nün beraatine, sanık E.A'nın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca tutuklu sanıklar Ali Özak ve Muhammet Okcu'nun tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:39
  1. eski polis ve öğretmen
  2. FETÖ/PDY davası
  3. hüküm duruşması
  4. karar

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