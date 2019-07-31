0553 313 94 23

Adana'daki FETÖ/PDY davası

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuksuz eski polis 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:42
Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski polis 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.M, H.B. ve A.Y. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak, savunması alınan sanık A.Y. örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, ''ByLock programı yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki veri inceleme raporunu ve tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Ben iddia edildiği gibi zümre başkanlığı yapmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek, adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:42
  1. erteleme
  2. eski polis
  3. FETÖ/PDY terör örgütü
  4. Savunma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da patlayan klima motoru yangına sebep oldu
    1. Adıyaman'da patlayan klima motoru..
    2. Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı..
    3. İnşaat işçisi, çalıştığı inşaatta ölü..
    4. Antalya'da 1,3 tonluk "Paşa" alıcısını..
    5. Bursluluk Sınavı Birincisine Vali..
    6. Kırşehir’de Vali Akın, Forklift..
    7. İnegöl Devlet Hastanesi’nde tavuk..
    8. Erdoğan talimatı verdi! Destek kredisi..
    9. Minik Yağız toprağa verildi
    10. Adıyaman'da patlayan klima motoru..
    11. SODİGEM tanıtım lansmanı..
    12. Şanlıurfa’da yerel yönetimler bölge..
    13. Minik çevreciler iş başında
    14. Hacı adayları kutsal topraklarda
    15. Sağlıkta dijital onay mekanizması..
    16. Binali Yıldırım Malatyalı gençlerle..
    17. Erdem Dergisi’nin 76. sayısı yayımlandı
    18. İç borçlanma stratejisi (2)
    19. Kapalıçarşı'da altın
    20. Zarif'ten "ABD müttefikleri DEAŞ'ı..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'
    Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi