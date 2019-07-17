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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Örgütün mahrem imamları oldukları iddia edilen 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:24
Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada örgütün mahrem imamları oldukları öne sürülen 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bektaş B, Recep Ö, Yusuf D. ile tutuksuz sanıklar A.D, A.Ç, G.I, A.Y, T.S. ve Ü.E. katıldı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık G.I, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütün sohbet toplantılarına katılmadığını savundu.

Tanık beyanlarını kabul etmediğini belirten G.I, ''Benim FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Örgütsel hiçbir faaliyete katılmadım. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ya da beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bektaş B, Recep Ö, Yusuf D'nin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:24
  1. erteleme
  2. FETÖ/PDY terör örgütü
  3. tahliye
  4. tutuklu sanık

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