0553 313 94 23

Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski askeri lise ve polis akademisi öğrencisi tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

11 Haziran 2019 Salı 17:31
Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski askeri lise ve polis akademisi öğrencisi tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.S, M.Ç, E.Ş, A.Ç, H.M.I. ve M.A. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.Ç, FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia ederek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:31
  1. erteleme
  2. eski askeri lise öğrencisi
  3. FETÖ/PDY terör örgütü
  4. Savunma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evden firar eden papağanı itfaiye de yakalayamadı
    1. Evden firar eden papağanı itfaiye de..
    2. Arşiv firmasının deposunu saran..
    3. Kaptan adli kontrol şartıyla serbest..
    4. Böylesi daha önce görülmedi!..
    5. Balkondan düşen küçük çocuk hastanede..
    6. Bakan Selçuk İsviçre'de
    7. Kapalıçarşı'da altın
    8. Samsun’da ev eşyası taşıyan kamyon..
    9. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv..
    10. Karaman’da tırla çarpışan keçi yüklü..
    11. Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde..
    12. Suriyelilerin plaja alınmaması..
    13. İsveç'te İstanbul ve Gaziantep..
    14. Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı’dan..
    15. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    16. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    17. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    18. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    19. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    20. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    21. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    22. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    23. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    24. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    25. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    26. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    27. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    28. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    29. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    30. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!