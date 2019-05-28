Adana'daki FETÖ/PDY davası
Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 32 eski polisin yargılanmasına devam edildi28 Mayıs 2019 Salı 18:14
ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 32 eski polisin yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı.
Duruşmada mahkeme başkanı tarafından sanıklara ait dijital materyallerin veri inceleme raporu okunarak bu konudaki savunmaları alındı.
Sanık F.A, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, ''Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurmadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dava dosyasının taraflara tevdi edilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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