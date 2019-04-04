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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Aralarında eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ve örgütün "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

04 Nisan 2019 Perşembe 18:33
Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ve örgütün "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında yer aldığı 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Alemdar Öztürk ile A.K, A.A, A.K, E.K, E.E, O.Ö, R.A, Z.C.K. ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Kuseyri ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

İlk olarak esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı sanıklar A.K, A.K, Mehmet Rasim Kuseyri ve Alemdar Öztürk'ün ''terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanıklar E.K, A.K, E.E, Ö.Ö, R.A, Z.C.K'nin ise ''resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından cezalandırılması, ayrıca haklarında ''terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet'' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması yönünde görüş bildirdi.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Öztürk FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılması isteyen Öztürk, ''Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrollerin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 18:33
  1. Adana
  2. esas hakkındaki mütalaa
  3. FETÖ/PDY davası
  4. tutuksuz sanıklar

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