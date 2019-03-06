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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütün üst yöneticisi olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

06 Mart 2019 Çarşamba 16:02
Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütün üst yöneticisi olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa A. ve avukatı katıldı.

Mahkemede ilk olarak tanık olarak dinlenen F.M, sanığı FETÖ içerisinde "Ümit" kod adıyla tanıdığını söyledi.

Sanığın Adana'da üniversiteden mezun olan öğrencilerin hangi iş yapacağı konusunda sorumluluk üstlendiğini aktaran F.M, "Mustafa A. örgüt içerisinde 'il mezuncusu' ve 'sözelci' olarak görev yapıyordu. 'İl mezuncusu', üniversiteyi bitiren yapı mensuplarının devlet kademelerinde hangi konumlarda çalışacağına dair planlama yapardı. 2015 ve 2016 yıllarında sanık Mustafa A. bu görevi yapıyordu." ifadesini kullandı.

Sanık Mustafa A. ise savunmasında iddiaları kabul etmedi.

FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia eden sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti de sanık Aslan'ın mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanıp tutuklanan Mustafa A. hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 27,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, sanığın, devlet kadrolarına sızdırılacak elemanların sayısı ile niteliklerini belirlediği ve mevcut sızdırılmış elemanların örgütlenmesi, örgüte ait kurumlara personel ataması, hangi örgüt mensubunun nerelerde kalacağı ve hangi görevi üstleneceği konusunda planlamalar yaptığı kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:02
  1. erteleme
  2. esas hakkındaki mütalaa
  3. FETÖ/PDY davası
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