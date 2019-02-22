0553 313 94 23

Adana'daki FETÖ/PDY davası

Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, eski askeri okul öğrencisi 6 sanığın yargılanmasına başlandı

22 Şubat 2019 Cuma 18:37
Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, eski askeri okul öğrencisi 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K, H.B, M.T.D, R.S, R.A.Y. ve V.Ö. ile avukatları katıldı.

Sanık A.K. savunmasında, sabit hatlar üzerinden kimseyle görüşmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Mecid, Cevdet ve Halil kod adlı kişileri tanımıyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık V.Ö. de 13 yaşında örgüte ait evlere ders çalışmak amacıyla gittiğini belirterek, ''Bizi bu yapıya mensup kişiler ders çalışmaya çağırıyordu. Huzurda bulunan sanık M.T.D. ile beraber bu evlere gittik. Emniyet ifademde detaylı beyanlarda bulundum. Hepsini tekrar ederim. Etkim pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum.'' diye konuştu.

Diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:37
  1. Adana
  2. Adli Kontrol
  3. FETÖ/PDY davası
  4. tutuksuz sanıklar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika'da silahlı çatışma: 8 ölü, 3 yaralı
    1. Meksika'da silahlı çatışma: 8 ölü, 3..
    2. İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye’nin..
    3. Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline..
    4. Erbaş: Seferberlik başlattık!
    5. İsrail askerleri Gazze sınırında bir..
    6. Domaniç’te otomobil tarlaya uçtu: 5..
    7. UEFA'dan Komşu'ya şok! 2 yıl men..
    8. GÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç..
    9. Pitbullun saldırdığı 2 öğrenci..
    10. "Tabur komutanını vuracağım, bize..
    11. Venezuela ordusu ile yerli halk..
    12. Turkcell ile ALBtelecom iş birliğinde..
    13. KDC'deki Schengen Evi yeniden açılacak
    14. Genelkurmay çatı davası
    15. "TRT2 ilham verici bir kanal olacak"
    16. ÖKK darbe girişimi davası
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bay Kemal..
    18. Esed rejiminden İdlib’e bombalı..
    19. CHP'de olağanüstü PM toplantısı..
    20. CHP'de bir Kaftancıoğlu vakası daha!
    21. Iğdır'da sosyal medyadan büyü yapmakla..
    22. Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı
    23. Kazakistan'da Hocalı Katliamı..
    24. Konya'da adaylık heyecanı
    25. Hamilelikte aşerme ne zaman başlar?
    26. Filipinler'deki kızamık salgını
    27. 24 Saat açık kütüphane
    28. Venezuela ordusu insani yardıma destek..
    29. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    30. Fransa'dan İsrail'e "Filistinlilere..
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'