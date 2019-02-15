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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla hakkında dava açılan eski binbaşının yargılanmasına devam edildi

15 Şubat 2019 Cuma 19:07
Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği ve örgütle irtibatlı olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski binbaşının yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık V.Ş. ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık V.Ş, FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia ederek, ''FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanık V.Ş'nin mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:07
  1. Adana
  2. ardışık arama
  3. FETÖ/PDY davası
  4. tutuksuz sanık

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