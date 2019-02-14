Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan dava açılan eski polis ve öğretmen 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken, tutuklu sanıklar Burhan Kürbüz, Uğur Akbaş ve Sami Karabulut ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır edildi.

Sanık Kürbüz, savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini ve terör örgütü FETÖ ile ilgisi bulunmadığını iddia ederek, ''Ben bu örgütün büyük bölge eyalet muhasebecisi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum.'' dedi.

Tutuksuz sanık Y.K. de önceki aşamalarda örgütteki konumuna ilişkin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanlarda bulunduğunu belirterek, beraatına karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.