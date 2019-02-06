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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Örgütün mahrem imamı oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarına mensup 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:07
Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve örgütün mahrem imamı oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarına mensup 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

12.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bekir Öçay, Fahrettin Akgün, Mehmet Ali Teke, Muharrem Eşsizoğlu, Murat Alçı, Yusuf Özdemir ile tutuksuz sanıklar A.E, S.K. ve M.A.S. katıldı.

Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan sanık Öçay, FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia ederek, tahliye ve beraatini talep etti.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ya da beraatlarini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:07
  1. Adana
  2. erteleme
  3. FETÖ/PDY davası
  4. mütalaa
  5. Savunma

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