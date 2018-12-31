Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin hakkında dava açılan tutuksuz sanık eski binbaşının yargılanmasına devam edildi.

Adana 11'inçi Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen sanık V.Ş. ve avukatı katıldı.

Sanık V.Ş. suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık V.Ş'nin mevcut halinin devamını kararlaştırarak, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.