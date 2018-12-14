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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgüte ait KHK ile kapatılan kurumlarda öğretmen olarak çalıştıkları tespit edilen tutuksuz 25 sanığın yargılanmasına devam edildi

14 Aralık 2018 Cuma 19:31
Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgüte ait KHK ile kapatılan kurumlarda öğretmen olarak çalıştıkları tespit edilen tutuksuz 25 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık Mustafa Güngör, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Bu örgütle irtibatlı vakıf ya da derneklerde üyeliğim yoktur. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadıklarını belirterek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:31
  1. Adana
  2. erteleme
  3. FETÖ terör örgütü
  4. tutuksuz sanıklar

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