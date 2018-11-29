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Adana'daki FETÖ/PDY davası

FETÖ'nün "gaybubet evi"nde üzerindeki sahte kimlikle yakalanan, örgütün "il eğitim danışmanı" olduğu öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

29 Kasım 2018 Perşembe 17:50
Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "il eğitim danışmanı" olduğu ileri sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.F.K, ifadesinde sanığı yapı içinde "İbrahim" kod adıyla tanıdığını ve "il eğitim danışmanı" olarak görev yaptığını ileri sürdü.

Kendisinin de yapı içinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını belirten M.F.K, şunları kaydetti:

"M.Ö. darbe girişimine kadar il eğitim danışmanı olarak görev yaptı. İl eğitim danışmanı, ildeki tüm öğrencilerden sorumludur. Hangi öğrencinin örgüt içinde nasıl görev yapacağını, toplantılar yaparak kararlaştırır. İl eğitim danışmanı kimin askeri liseye, kimin polis kolejine gideceğini, gidenlerin takiplerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi alır, talimat verir. Yapı içinde il imamından sonra ikinci kişi il eğitim danışmanıdır. İl imamına bağlı olmaksızın örgüt mensuplarına talimat verebilir.''

Sanık M.Ö. ise hakkındaki suçlamaları ve tanık beyanlarını kabul etmeyerek, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, ByLock kullanıcısı olması, dosyadaki delil durumu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, sanık M.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ/PDY'ye yönelik 29 Nisan'da düzenlenen operasyonda örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde sahte kimlikle yakalanan M.Ö. hakkında örgütün "il eğitim danışmanı" olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:50
  1. Adana
  2. dava
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