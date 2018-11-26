Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da yer aldığı 5'i firari 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.D. Adana'da 2009-2015 yıllarında sözde Seyhan "eyalet imamı" olarak görev yaptığını ve huzurda bulunan sanık M.D'yi tanıdığını söyledi.

Esnafın örgüt hiyerarşisinde bir görevi olmadığını belirten S.D, ''FETÖ tanınan ve bilinen esnafı vitrine koyar. Bu şahıslar lokomotif olarak kullanılarak daha fazla kişiyi yanlarına çekmeye çalışır. Sanık M.D. haftalık olarak düzenlenen sohbetlere katılırdı. Himmet verdiğini ve burs topladığını biliyorum. Sanık M.D'yi yurtta düzenlenen mütevelli toplantısında da gördüm.'' dedi.

Sanık M.D. ise hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Savunması alınan diğer tutuksuz sanıklar da taşınmazları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, yakalamalı sanıklar için dosyanın tefrik edilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına tevdi edilmesi yönünde mütalaa bildirdi.

Mahkeme heyeti, haklarında tutuklanmak üzere yakalama emri bulunan FETÖ elebaşı Gülen ve firari sanıklar Kemal Elibal, Cemal Soncu, Sultan Sözeri ile Ömer Ekinci yönünden dosyanın ayrılmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.