0553 313 94 23

Adana'daki FETÖ/PDY davaları

Örgütün "yargı imamı" ve ''il eğitim danışmanı'' oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi

05 Şubat 2019 Salı 19:10
Adana'daki FETÖ/PDY davaları

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" ve ''il eğitim danışmanı'' oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve 12. Ağır Ceza Mahkemesince ayrı ayrı görülen duruşmalara örgütün sözde ''yargı imamı'' olduğu öne sürülen sanık Yahya Balcı ve örgütün sözde ''il eğitim danışmanı'' olduğu ileri sürülen Muzaffer Özyurt, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmalarda sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Balcı, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''Hakkımda yürütülen soruşturmalardan haberim yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Sanık Özyurt da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Üç telefon hattımda da ByLock kullandığım iddia ediliyor. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyetleri de sanık Yahya Balcı ve Muzaffer Özyurt'un mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 19:10
  1. Adana
  2. erteleme
  3. FETÖ/PDY davası
  4. tutuklu sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 bini aşkın yabancı terörist savaşçının ülkeye girişi engellendi
    1. 3 bini aşkın yabancı terörist..
    2. TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi,..
    3. YÖK Başkanı Saraç, Cibutili Bakan..
    4. HDP’li başkan adayının sözlerini duyan..
    5. Yurtta sulh konseyi üyesinin reddi..
    6. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 4..
    7. Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri..
    8. Adana'daki FETÖ/PDY davaları
    9. Sedat Peker'e soruşturma son dakika |..
    10. Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki..
    11. Hak-İş Genel Başkanı Arslan Nijerya'da
    12. Kırgızistan'da havaalanlarında bomba..
    13. Rize'de ilginç olay! Markete gitmeye..
    14. Canan Karatay'dan günde 10 yumurta..
    15. Gençlere güzel haber: Türksat'tan..
    16. Afganistan'da Taliban askeri üsse..
    17. İsrail'e sert uyarı: Ateşle oynuyorsunuz
    18. Kocaeli merkezli silah ticareti..
    19. Avusturya İsrail Büyükelçiliğini..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"