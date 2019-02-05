Adana'daki FETÖ/PDY davaları

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" ve ''il eğitim danışmanı'' oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve 12. Ağır Ceza Mahkemesince ayrı ayrı görülen duruşmalara örgütün sözde ''yargı imamı'' olduğu öne sürülen sanık Yahya Balcı ve örgütün sözde ''il eğitim danışmanı'' olduğu ileri sürülen Muzaffer Özyurt, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmalarda sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Balcı, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''Hakkımda yürütülen soruşturmalardan haberim yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Sanık Özyurt da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Üç telefon hattımda da ByLock kullandığım iddia ediliyor. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyetleri de sanık Yahya Balcı ve Muzaffer Özyurt'un mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.





